Стало известно, когда в столице начнёт улучшаться погода

28 июля 2026, 10:41

Синоптик Шувалов: дождливая погода продлится в Москве до вечера 30 июля

Фото: Istock/phive2015

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве до конца недели.





В беседе с RT синоптик заявил, что 28 июля во второй половине дня с запада в столицу приближается фронтальный раздел.

«Сегодня во второй половине дня воздух прогреется до +26...+28 °C, но и начнутся кратковременные дожди. Предстоящая ночь будет тёплой. В среду ожидается уже облачная погода, дожди, и дневная температура в пределах +18...+19 °C», — сообщил он.