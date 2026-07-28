Стало известно, когда в столице начнёт улучшаться погода
Синоптик Шувалов: дождливая погода продлится в Москве до вечера 30 июля
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве до конца недели.
В беседе с RT синоптик заявил, что 28 июля во второй половине дня с запада в столицу приближается фронтальный раздел.
«Сегодня во второй половине дня воздух прогреется до +26...+28 °C, но и начнутся кратковременные дожди. Предстоящая ночь будет тёплой. В среду ожидается уже облачная погода, дожди, и дневная температура в пределах +18...+19 °C», — сообщил он.По словам Шувалова, 30 июля в облаках появятся прояснения, однако дожди сохранятся. Дневная температура поднимется до +20...+22 °C. Эксперт отметил, что это станет признаком улучшения погодных условий. В пятницу температура достигнет +22...+24 °C, а в выходные метеорологи ожидают тёплую погоду с температурой до +26...+28 °C.