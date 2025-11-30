«Аномалия наступает»: Синоптики предрекли Москве рекордно тёплый декабрь
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что декабрь в Москве ожидается очень тёплым.
По словам синоптика, на большей части Восточно-Европейской равнины, включая Центральную Россию, среднемесячная температура в декабре превысит климатическую норму на три-пять градусов. В Москве метеорологи прогнозируют среднюю температуру ночью на уровне -8,6 градуса, а днём — -3 градуса.
Тишковец добавил, что ноябрь этого года в столице со средней температурой +3,9 градуса стал вторым самым тёплым за всю историю наблюдений. Более высокий показатель специалисты зафиксировали только в 2013 году, когда средняя температура воздуха в ноябре достигла +4 градусов.
