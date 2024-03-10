Москвичам рассказали, когда сойдет снежный покров

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Снежный покров в Москве начнет таять интенсивнее после середины марта, спрогнозировала в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что снег в Москве потерял «товарный» вид, но его по-прежнему очень много. На климатической станции ВДНХ 9 марта была зафиксирована высота покрова в 50 сантиметров.
Чтобы снег начал таять быстрее, нужно, чтобы средняя суточная температура воздуха установилась на отметке не менее +1°C. А это произойдет только после 15 марта, объяснила Позднякова.
В 20-х числах марта, по ее словам, высота снежного покрова в столице должна приблизиться к своей климатической норме, которая составляет 16-23 сантиметра.
В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус утверждает, что снег в Москве сойдет во второй половине апреля. Специалист отметил, что в этом году в столице по меньше мере в 1,5 раза больше снега, чем должно быть по климату. Соответственно потребуется больше времени, чтобы он растаял.
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Чтобы снег начал таять быстрее, нужно, чтобы средняя суточная температура воздуха установилась на отметке не менее +1°C. А это произойдет только после 15 марта, объяснила Позднякова.
В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус утверждает, что снег в Москве сойдет во второй половине апреля. Специалист отметил, что в этом году в столице по меньше мере в 1,5 раза больше снега, чем должно быть по климату. Соответственно потребуется больше времени, чтобы он растаял.
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Ювелина Бернст