Москвичам рассказали, когда сойдет снежный покров

Депутат Вячеслав Дюков из красноярского горсовета, ставший объектом обсуждений после своих резких высказываний об участниках СВО, сам совершил кратковременную командировку в зону спецоперации на Украине. По его словам, он успешно выполнил все поставленные задачи за минимальное время, пишет сайт ngs24.ru.