Москвичам рассказали, когда в город вернётся весеннее тепло

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В столичном регионе уже 2 и 3 мая погода начнёт улучшаться, а воздух прогреется до +18 °С. Об этом рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
«В пятницу, 2 мая, небольшой кратковременный дождь пройдет лишь местами, а в облаках уже будут заметны просветы. Ночные температуры будут колебаться в пределах плюс 1–6 градусов, а днем достигнут плюс 10–15 градусов», — рассказала Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».
3 мая, по словам синоптика, в Москве днём ожидается 13–18 °С тепла, ночью температура не опустится ниже 3 °С. Этот день станет одним из самых теплых и комфортных на неделе.
Тем временем в Кузбассе 29 апреля власти введут режим повышенной готовности из-за погоды, ожидаемой в ближайшие часы, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на постановление исполняющего обязанности губернатора Кузбасса Андрея Панова.
В регионе ожидаются ливни, грозы и град. Ветер усилится до 12–17 м/с, местами с порывами до 25 м/с и более.
«Определить силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по ликвидации последствий негативных ситуаций», — говорится в распоряжении врио губернатора.
Кроме того, в рамках режима повышенной готовности планируется проверить состояние линий электропередачи.
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