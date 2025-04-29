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Москвичам рассказали, когда в город вернётся весеннее тепло

Синоптик Позднякова: 2 и 3 мая воздух в Москве прогреется до 18 °С
Фото: iStock/ValerijaP

Фото: iStock/ValerijaP

В столичном регионе уже 2 и 3 мая погода начнёт улучшаться, а воздух прогреется до +18 °С. Об этом рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
«В пятницу, 2 мая, небольшой кратковременный дождь пройдет лишь местами, а в облаках уже будут заметны просветы. Ночные температуры будут колебаться в пределах плюс 1–6 градусов, а днем достигнут плюс 10–15 градусов», — рассказала Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».

3 мая, по словам синоптика, в Москве днём ожидается 13–18 °С тепла, ночью температура не опустится ниже 3 °С. Этот день станет одним из самых теплых и комфортных на неделе.

Тем временем в Кузбассе 29 апреля власти введут режим повышенной готовности из-за погоды, ожидаемой в ближайшие часы, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на постановление исполняющего обязанности губернатора Кузбасса Андрея Панова.

В регионе ожидаются ливни, грозы и град. Ветер усилится до 12–17 м/с, местами с порывами до 25 м/с и более.

«Определить силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по ликвидации последствий негативных ситуаций», — говорится в распоряжении врио губернатора.

Кроме того, в рамках режима повышенной готовности планируется проверить состояние линий электропередачи.

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«Священный праздник»: Депутат Драпеко рассказала, как искала погибших на Великой Отечественной Войне родственников
Депутат Драпеко: в моей семье 15 человек ушли на фронт, живыми вернулись трое
29 апреля 2025, 13:27

Елена Драпеко (Фото: Telegram/@elena_drapeko)

2025 год знаменуется большой памятной датой — 80-летием Победы советского народа над фашисткой Германией. Военные события 1941-1945 годов не обошли ни одну семью.
Заслуженная артистка РСФСР и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Радио 1» заявила, что 9 мая — это священный праздник для всей страны и для ее семьи тоже.

«В моей семье 15 человек ушли на фронт, живыми вернулись трое. Вернулась тетя Шура, мой отец и его брат. К сожалению, погибли очень многие. Я вместе со своей семьей разыскивала могилы моих родственников много лет. И вот нашла старшего лейтенанта Николая Драпеко, он был артиллеристом, защищал блокадный Ленинград. Похоронен в братской могиле в поселке Синявино Ленинградской области. А второй мой двоюродный брат Владимир Драпеко брал штурмом остров Шумшу. Но его могилы мы не нашли, потому что в документах было написано, что тело предано морю», — поделилась депутат.

Она добавила, что во всех российских семьях есть свои герои, с портретами которых люди выходят в бессмертный полк.

«Мои дочка, внучка, племянница очень гордятся своими героями», — сказала Елена Драпеко.

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Депутат ГД Говырин напомнил о досрочных выплатах пенсий за май
29 апреля 2025, 12:57

Фото: iStock/mars58

Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что выплаты пенсий перед майскими праздниками будут произведены в конце апреля.
«Каждый год перед началом мая страна готовится к длинным выходным, и Социальный фонд России заранее меняет платёжный календарь, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек. В 2025‑м перенос затрагивает тех, чья дата перечисления выпадает на 1—5 мая: средства поступят 29 или 30 апреля», — рассказал Говырин в беседе с RT.

Он пояснил, что такие меры предпринимаются из-за того, что 1 и 2 мая в текущем году являются нерабочими днями, поэтому банковские расчёты и выдача наличных, например, на почте, не производятся. По словам Говырина, ни один пенсионер не должен остаться без денег на праздничные дни.

Тем временем депутат Московской областной думы Анатолий Никитин в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что самые высокие пенсии в перспективе будут получать IT-специалисты, инженеры в нефтегазовой отрасли, пилоты и авиадиспетчеры, а также врачи узкой специализации.

«Размер пенсии напрямую зависит от уровня официальной зарплаты, с которой работодатель отчисляет взносы в Социальный фонд России, — чем выше зарплата, тем больше пенсионных баллов накапливается, а значит, и выше будущая пенсия», — пояснил Никитин.

По словам депутата, на сегодняшний день ИТ-специалисты в среднем получают порядка 200 тысяч рублей, инженеры в нефтегазовой отрасли — от 170 тыс. до 300 тыс. рублей. Средняя зарплата пилотов и авиадиспетчеров составляет не менее 280 тыс. рублей. Врачи узкой специализации при этом имеют доход от 170 тыс. рублей.

Никитин уточнил, что размер пенсии складывается из зарплаты, продолжительности трудового стажа и добросовестности работодателя, который должен регулярно выполнять отчисления в СФР.

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Россиянам объяснили о штрафных санкциях за майнинг крипты в квартире
Россиян предупредили о крупных штрафах за майнинг крипты в квартире
29 апреля 2025, 12:57

Фото: iStock/dulezidar

Российским любителям майнинга криптовалют грозит крупный штраф. Эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь подчеркнул, что такая деятельность в жилых помещениях запрещена законом с ноября 2024-го года.

Нарушителю грозит наказание по статье 171 УК РФ. Штраф составляет до 300 тысяч рублей, а квартиру могут вообще отключить от электроснабжения.

«С ноября 2024 года майнинг в жилых помещениях официально запрещен (ст. 14.2 ФЗ № 259-ФЗ). Если вас уличат в майнинге дома, будьте готовы к серьезным последствиям. Без регистрации в качестве предпринимателя вас могут признать виновным по статье 171 УК РФ и назначить штраф в размере до 300 000 рублей за незаконное предпринимательство. А за самовольное подключение к электросетям по статье 7.19 КоАП РФ могут выписать штраф от 10 до 15 тысяч рублей», — сказал Бондарь в интервью NEWS.ru.
Эксперт также отметил, что нарушитель может получить и реальный тюремный срок до трех лет. Более жесткое наказание предусматривается в случае, если оборудование станет причиной пожара.

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Актера Дмитрия Назарова предложили признать иноагентом
Актера и телеведущего Дмитрия Назарова хотят признать иноагентом
29 апреля 2025, 12:37

Дмитрий Назаров (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Российского актера и телеведущего Дмитрия Назарова предложили признать иностранным агентом. Данную инициативу выдвинул руководитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев.
Соответствующее обращение будет направлено в Министерство юстиции РФ и правоохранительные органы. Назаров покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине.

«Честно говоря, я крайне удивлен, что Дмитрий Назаров после всех его откровенно антироссийских высказываний до сих пор не получил статус иностранного агента. Я думал, что этот вопрос уже давно решен. Поэтому мы в движении «Зов народа» приняли решение собрать все доступные материалы, свидетельствующие о его деятельности, и в ближайшее время направить официальное обращение в правоохранительные органы и Министерство юстиции», — высказался Зайцев в интервью NEWS.ru.
Зайцев не исключил, что резкие высказывания Назарова могут нарушать закон об экстремизме и реабилитации нацизма.

Артист регулярно выкладывает в социальных сетях стихотворения собственного сочинения, в которых критикует нынешнюю власть России и ее политику.

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#рф
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Диетолог рассказал, что нужно женщинам для репродуктивного здоровья
Диетолог Бобровский: для репродуктивности женщины нужны водорастворимые витамины
29 апреля 2025, 12:04

Фото: iStock/nensuria

Мужскому населению России для поддержания здоровья специалисты рекомендуют употреблять тыквенные семечки, однако для женщин никаких рекомендаций по продуктам не было.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что нельзя выделить конкретный продукт, влияющий на женскую репродуктивность, потому что это целая совокупность.

«Для женщин это профилактика избыточного веса, водорастворимые витамины А, В, Е, С. По микроэлементам это магний, калий, цинк. Из продуктов, конечно, есть так называемые суперфуды, например, ягоды Годжи, но там нет такого уникального состава, который невозможно получить из других продуктов», — сказал эксперт.

По его словам, конкретные продукты можно рекомендовать в силу индивидуальных женских особенностей.

«Допустим, низкое содержание витамина D, значит, рекомендуем витамины. Он это узкие рекомендации, которые не носят широкого универсального характера», — отметил диетолог.

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