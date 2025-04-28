Радоница 29 апреля: почему нельзя плакать по усопшим и работать на земле, народные приметы

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Радоница — это день особого поминовения усопших, который приходится на вторник второй недели после Пасхи. В 2025 году Радоница отмечается 29 апреля. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Радоница — это праздник, который имеет глубокие исторические корни. Его истоки уходят во времена языческой Руси. Изначально этот праздник назывался Радуница и был связан с поклонением богам-покровителям умерших.
Восточные славяне верили, что после смерти человек переходит в загробный мир. Считалось, что уважение и почитание памяти предков могут обеспечить их поддержку даже с того света. Поэтому существовала традиция устраивать трапезы на могилах предков. Люди делились с усопшими пищей, словно они были живы. С умершими вели беседы, рассыпали еду на могиле и поливали землю напитками.
С принятием христианства на Руси традиции изменились, как и название праздника. «Радоница» происходит от слова «радость». Этот праздник символизирует радость о воскресении Христовом и надежду на вечную жизнь для всех верующих. В этот день православные христиане не только поминают усопших в храмах молитвами, но и радуются тому, что смерть не является концом, а лишь переходом в другую жизнь — Царствие небесное.
Первое упоминание Радоницы как церковного праздника в Русской православной церкви относится к XI веку. Этот праздник стал частью христианской традиции, сохранив при этом некоторые элементы древних обрядов.
Традиции
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На Радоницу принято посещать кладбища, где верующие могут помолиться об усопших, поставить свечи и возложить цветы на могилы. Также в этот день можно прочитать молитву за упокой души усопшего в церкви. Молитвы, читаемые в этот день, направлены на то, чтобы помочь душам усопших найти покой и умиротворение.
В некоторых регионах существуют традиции приготовления специальных блюд, которые затем приносят на кладбище. Например, это могут быть куличи, крашеные яйца, блины или другие угощения.
Также на Радоницу принято собираться всей семьёй, чтобы вспомнить усопших родственников и поделиться воспоминаниями о них.
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Приметы
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Считается, что в этот день нельзя работать на земле, так как это может разгневать души усопших.
Зажженные свечи на могилах помогают душе усопшего найти путь в мир иной. Если свеча гаснет, это может трактоваться как сигнал о том, что душа нуждается в помощи.
Считается, что если во сне накануне или в день Радоницы снится усопший, это может быть знаком о том, что он хочет передать какое-то сообщение или нуждается в молитве.
Что нельзя делать в этот день
Не стоит на Радоницу предаваться безутешной скорби и отчаянию, это день радости и светлой памяти об усопших.
В день поминовения усопших не следует употреблять алкогольные напитки, разрешается лишь пригубить церковного вина.
Строго запрещено использовать ненормативную лексику и совершать неблаговидные деяния, поскольку это может привести к неприятностям как для вас самих, так и для ваших близких.
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