Москвичам рассказали, когда в столице закончится дождь

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Уже к 17.00 27 апреля погода в столичном регионе должна успокоиться. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам специалиста, интенсивные дожди обошли некоторые районы столицы.
Однако уже к 17.00 27 апреля погода в столичном регионе «успокоится». В следующие дни фронт отступит, и жители Москвы и Московской области смогут насладиться солнечными лучами и майским теплом.
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«И вот на 11:00 самые интенсивные осадки у нас прошли всё-таки на северо-востоке и востоке столицы. То есть в восточном округе автоматические станции показали, что количество осадков буквально за два часа, то есть с 09:00 до 11:00 превысило отметку 20 мм, то есть это действительно сильные осадки», — рассказала собеседница RT.
Однако уже к 17.00 27 апреля погода в столичном регионе «успокоится». В следующие дни фронт отступит, и жители Москвы и Московской области смогут насладиться солнечными лучами и майским теплом.
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Элина Позднякова