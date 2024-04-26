Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве на майские праздники

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На длинных праздничных выходных температура воздуха в дневное время в Москве и области может дойти до 21 градуса тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В ночь на воскресенье, 28 апреля, северный ветер приведет к понижению ночной температуры, будет всего 4–6 градусов выше нуля. Местами ожидается небольшой дождь.
Ночью температура в столице не превысит пяти градусов. При этом днём воздух будет прогреваться до 21 градуса.
В субботу в Москве ожидается летний день. Ожидается до 20–22 градусов тепла, при этом в области столбики термометров могут подняться до 23 градусов. Ночью температура не опустится ниже 10 градусов. Однако местами пройдёт дождь с грозой, усилится ветер.
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«Уже днем 28 апреля – облачно с частыми прояснениями. Погода будет без осадков, плюс 16–18 градусов. Но и такой температурный фон будет выше нормы примерно на 2–3 градуса. Такая же погода, но уже совсем без осадков, солнечная, будет 29–30 апреля», – сказал Вильфанд Агентству городских новостей «Москва».
Ночью температура в столице не превысит пяти градусов. При этом днём воздух будет прогреваться до 21 градуса.
В субботу в Москве ожидается летний день. Ожидается до 20–22 градусов тепла, при этом в области столбики термометров могут подняться до 23 градусов. Ночью температура не опустится ниже 10 градусов. Однако местами пройдёт дождь с грозой, усилится ветер.
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Элина Позднякова