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Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве на майские праздники

Вильфанд: В праздничные выходные в столичном регионе ожидается до 21 градуса тепла
26 апреля 2024, 10:29
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

На длинных праздничных выходных температура воздуха в дневное время в Москве и области может дойти до 21 градуса тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В ночь на воскресенье, 28 апреля, северный ветер приведет к понижению ночной температуры, будет всего 4–6 градусов выше нуля. Местами ожидается небольшой дождь.

«Уже днем 28 апреля – облачно с частыми прояснениями. Погода будет без осадков, плюс 16–18 градусов. Но и такой температурный фон будет выше нормы примерно на 2–3 градуса. Такая же погода, но уже совсем без осадков, солнечная, будет 29–30 апреля», – сказал Вильфанд Агентству городских новостей «Москва».



Ночью температура в столице не превысит пяти градусов. При этом днём воздух будет прогреваться до 21 градуса.

В субботу в Москве ожидается летний день. Ожидается до 20–22 градусов тепла, при этом в области столбики термометров могут подняться до 23 градусов. Ночью температура не опустится ниже 10 градусов. Однако местами пройдёт дождь с грозой, усилится ветер.

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Школьников Подмосковья приглашают на «Урок цифры» по электронной коммерции
26 апреля 2024, 10:05

Фото: iStock/Ridofranz

Новый обучающий семинар для школьников в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» откроется 6 мая, он будет посвящён технологии интернет-торговли, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Из нового урока ребята узнают, как технически устроена электронная коммерция, а также люди каких профессий участвуют в создании и поддержке технологий интернет-торговли», — говорится в сообщении.
В уроке есть блоки разных уровней сложности — для младшеклассников, учеников средней школы и старшеклассников. Интерактивные тренажёры помогут ученикам примерить на себя роль программистов, аналитиков и тестировщиков. Ребята проведут собственное исследование рынка и узнают, как справиться с высокими нагрузками на сайт.

Новый учебный материал будет доступен с 6 мая на портале проекта «Урок цифры».

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#информатика
#мингосуправления мо
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Полицейские Сергиева Посада провели с гимназистами беседу о противодействии терроризму
26 апреля 2024, 09:40

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактическую беседу о противодействии экстремизму и терроризму провели полицейские с учениками гимназии в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Юным участникам беседы рассказали, как опасны террористические и экстремистские проявления в молодёжной среде, и напомнили, что надо сохранять бдительность — особенно в социальных сетях, где взрослые могут подстрекать подростков к противоправным действиям», — говорится в сообщении.
Гимназистам рассказали, какие формы может принимать экстремизм в обществе, а также объяснили, как нужно действовать при обнаружении подозрительного предмета.

Кроме того, ребятам напомнили, что за ложное сообщение о терроризме виновному грозит административная и уголовная ответственность.

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#экстремизм
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Кадеты из Каширы выиграли областной слёт часовых постов памяти «Пост №1»
26 апреля 2024, 09:37

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Каширские кадеты стали победителями областного слета часовых постов памяти. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Соревнования проводились 23 апреля в Подольске на площади Славы.

В мероприятии приняли участие свыше 20 военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Московской области.

«Городской округ Кашира представил отряд «Казаки России» школы №7. Ребята соревновались в четырех номинациях: вынос и представление знамени, строевые приёмы с оружием (ММГ АК-74) на месте, заступление на Пост и смена часовых Поста №1 и возложение цветов к мемориалу», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что каширские кадеты выиграли золото во всех номинациях и заняли первое общекомандное место соревнований.

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Мужчина с самым большим пенисом рассказал о сложностях, с которыми он сталкивается
26 апреля 2024, 08:35

Фото: iStock/Prostock-Studio

Обладатель самого большого пениса в мире 53-летний Джон Фалкон из США рассказал, как относится к своей особенности, приводит его слова LADbible.
Мужчина сообщил, что длина его пениса составляет более 33 сантиметров. Это позволяет чувствовать себя уверенным и необходимости кому-то что-то доказывать у него нет. Фалкон отметил, что он испытывает сложности с выбором одежды, так как стандартные брюки и нижнее белье ему тесны.

При этом американец заявил, что не считает свою особенность гарантом успеха у женщин. Он выразил уверенность в том, что хорошая спортивная форма и обаяние способны оказать на противоположный пол более положительный эффект.

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#женщины
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Выявлена мошенническая схема выманивания денег у ветеранов в преддверии Дня Победы
Ирина Волк: мошенники придумали схему, как выманить деньги у ветеранов
26 апреля 2024, 07:40

Фото: iStock/Butsaya

Полиция выявила ресурсы, на которых ветеранам обещают выплаты от 50 до 300 тысяч рублей, для этого они требуют оплатить комиссию и ввести данные банковской карты. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам Волк, мошенники пытаются использовать приближающийся День Победы в своих криминальных целях. Удалось выявить ресурсы, где ветеранам обещают единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тысяч рублей. Для этого злоумышленники требуют оплатить комиссию и ввести данные банковской карты.

«Это очередная мошенническая схема! Преступники придумывают все новые ухищрения, чтобы завладеть сбережениями граждан. Особенно больно, что их атаки направлены на ветеранов Великой Отечественной войны – тех людей, которых сегодня хочется поддержать и уберечь. Ведь они – поколение победителей – золотой фонд нашей великой страны», — написала Волк в своём Telegram-канале.

Она призвала всех проявлять бдительность и провести работу с пожилыми родственниками во избежание их обмана. Также следует принять меры, чтобы обезопасить их от звонков или визитов злоумышленников.

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Сексолог раскрыла главные причины нежелания мужчин заниматься сексом
26 апреля 2024, 04:34

Фото: istock / fizkes

Желание мужчин постоянно заниматься сексом — заблуждение. Главные причины отказа от интимной близости назвала сексолог Трейси Кокс в материале для Daily Mail.
Как утверждает Кокс, многие женщины могут подозревать мужей в измене, если секс становится редкостью. Но, по словам эксперта, этому есть и другие объяснения. В первую очередь Кокс назвала проблемы с потенцией, о которых мужчина не желает рассказывать.

«К несчастью для мужчин, на эрекцию влияет довольно много вещей. Диабет, болезни сердца, высокое кровяное давление, избыточный вес, низкий уровень тестостерона, нездоровый образ жизни, стресс и тревога. Когда эрекция не возникает первый раз, это отрезвляет. Если это повторяется вновь, большинство мужчин считают, что настал худший момент в жизни», — пояснила сексолог.
Она также обратила внимание, что многие лучше выберут отказаться от секса, чем снова попасть в подобную ситуацию.

Еще одной причиной может стать неприятие изменений тела в силу возраста. Кокс указала, что часто мужчины не меньше женщин переживают о старении, иногда это перерастает в комплексы и даже в депрессию.

Также мужчины могут отказаться от секса из-за низкого либидо от природы. Кокс уточнила, что такую особенность можно не заметить, поскольку при регулярной половой жизни уровень влечения повышается. Но стоит только наступить периоду воздержания, к примеру, из-за рождения ребенка, либидо возвращается к естественному уровню.

Помимо этого, отсутствие желания можно объяснить психологическими факторами. В частности, на это сильно влияют стресс, тревога, а также детские травмы. По словам специалистки, мужчина может подсознательно избегать интима, если вырос в семье, где отец изменял матери или избивал ее.

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Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в России: сколько платят
Headhunter: самые высокие зарплаты в России получают айтишники и геодезисты
26 апреля 2024, 04:06

Фото: istock / Drazen Zigic

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России по данным на апрель 2024 года стали IT-специалисты и геодезисты. Также в первом квартале произошел рост зарплатных предложений в сфере услуг. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные российских сервисов по поиску работы Headhunter и «Работа.ру».
«В топ профессий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами на апрель 2024 года, по данным Headhunter, вошли DevOps-инженер с медианным зарплатным предложением в 250 тысяч рублей, руководитель группы разработки с 201 тысячей рублей, дата-сайентист с 200 тысячами рублей», — указано в таблице с данными от сервиса Headhunter.
На четвертой и пятой строчке списка расположились системный аналитик и геодезист с медианной зарплатой немного выше 150 тысяч в месяц. Вместе с этим уровень зарплаты последнего вырос практически на треть (31%) в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Самый большой прирост к зарплате произошел у креативного директора и составил 76%. Предлагаемая зарплата экспертов этого профиля в среднем держится на уровне 140 тысяч рублей в месяц.

Наибольший рост зарплатных предложений в первом квартале зафиксирован в сфере услуг, сообщила директор по аналитике, исследованиям и Data Science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.

«В среднем возможный доход в этих сферах за год вырос на 32% и составил 83,8 тысячи рублей. В первом квартале 2023 года такие специалисты могли рассчитывать на зарплату в размере 63,5 тысяч рублей», — рассказала собеседница издания.
Второе место по приросту зарплатных предложений занимает сфера красоты и здоровья, увеличившись на 24,8%. Специалисты бьюти-сферы в первые 3 месяца года могли претендовать на 90,4 тысячи рублей в месяц, в 2023 году — на 72,4 тысячи рублей.

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#зарплата
#работа
#специалисты
#it
#зарплаты
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В Раде предложили проживающим за рубежом украинцам отказаться от гражданства
В Раде предложили не желающим возвращаться на Украину гражданам сдать паспорта
26 апреля 2024, 04:06

Фото: istock / alexytrener

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая предложила украинцам, которые не хотят возвращаться на родину, отказаться от гражданства и остаться жить за границей. Так парламентарий прокомментировала массовое недовольство украинских граждан решением властей временно остановить оказание консульских услуг в зарубежных учреждениях.
«Если вы не чувствуете себя украинцем, то сдавайте паспорт и идите себе», — высказалась Безуглая в эфире YouTube-канала «Тема с Мосейчук».
Депутат добавила, что руководство Украины не обязывает граждан возвращаться, но только просит их обновить сведенья о своём местонахождении.

Ранее украинцам призывного возраста в Польше вынесли серьёзное предупреждение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напомним, на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#сво
#украина
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Россиянка, родившая дочь в 51 год и ставшая бабушкой через неделю, пожаловалась на медиков
Жительница Краснодара стала матерю в 51 год и столкнулась с унижением врачей
26 апреля 2024, 03:46

Фото: istock / Nemer-T

Жительница Краснодара установила рекорд в России, родив двух детей с разницей в 34 года и став бабушкой через неделю после рождения своей второй дочери. Историю 52-летней Светланы рассказывает Woman.ru.
Женщина всегда хотела стать мамой во второй раз, но идее об усыновлении не удалось сбыться. Ее первый супруг скончался, когда их сыну было всего пять лет. Сейчас она счастлива в браке с мужчиной, который моложе ее на 21 год. Её сын, Сергей, смог поладить с отчимом, несмотря на разницу в возрасте.

Светлана родила здорового ребенка, однако пожаловалась на отношение врачей, которые предвзято относились к позднему материнству.

«Врачи меня гнобили, им казалось, что из-за возраста я должна обязательно сдавать какие-то новые анализы и тесты. Я легла в роддом раньше, чем это было нужно, хотя у меня все было хорошо. Врачи давили, запугивали, что что-то случится», — поделилась россиянка.
К счастью, благодаря поддержке супруга, все прошло хорошо.

Жизнь Светланы сложилась удивительным образом, ведь через неделю после родов она стала еще и бабушкой. У ее сына родился первенец.

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#беременность
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