Синоптик предупредил москвичей о дождях и грозе в ближайшие дни

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В Москве 26 и 27 апреля ожидаются дожди с грозами. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, подобная «хорошая аномалия» ожидается в центре и на юге Европейской России и Поволжье.
При этом особенно жарко будет на юге России. В Краснодарском крае температура поднимется до 35 градусов, а в Адыгее – до 38. Также ожидаются сильные дожди. В Поволжье температура превысит климатическую норму до 4-6 градусов.
А вот на юге Западной Сибири холодно. Дневная температура не превышает пяти градусов выше нуля, а ночью и вовсе опускается до отрицательных значений.
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«Температура выше нормы на 4—6 °С. Конечно же, без дождей не обойдётся. Но это такие дожди даже не весеннего, а летнего типа. Кратковременные, интенсивные, с грозами. Кстати, это ожидается и в Москве завтра и послезавтра. И усиление ветра до 15 м/с», — рассказал Вильфанд в беседе с RT.
При этом особенно жарко будет на юге России. В Краснодарском крае температура поднимется до 35 градусов, а в Адыгее – до 38. Также ожидаются сильные дожди. В Поволжье температура превысит климатическую норму до 4-6 градусов.
А вот на юге Западной Сибири холодно. Дневная температура не превышает пяти градусов выше нуля, а ночью и вовсе опускается до отрицательных значений.
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Элина Позднякова