Синоптик Шувалов рассказал, будет ли погода благосклонна в майские праздники

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Впереди длинные праздничные выходные.
Руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какая погода ждёт жителей Москвы и Подмосковья.
«Вы знаете, видимо, нам не придется жаловаться на погоду в праздничные выходные, она будет очень и очень благосклонной к жителям Москвы и Подмосковья. Дождями она поделится в ночь на субботу, в саму субботу будут дожди, даже интенсивные, кое-где с грозой. Но они закончатся. А в воскресенье, в понедельник, во вторник, у нас практически без осадков, то есть осадков не ожидается совсем. Температура будет около 20 градусов, 30 апреля даже выше 20 градусов, и только 1 мая на западе области могут покапать небольшие дожди, но на температурном режиме это не скажется», — сказал синоптик.
Праздничные выходные, по словам Шувалова, будут теплыми и солнечными!
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