Москвичам рассказали, когда в столицу вернется весеннее тепло
Синоптик Шувалов: Заметное потепление в Москве ожидается 2 мая
Существенное потепление придет в столичный регион уже 2 мая. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, уже в среду в Москве осадки и ветер ослабнут. А воздух прогреется до +4 °С. Однако небольшие локальные дожди возможны в четверг и пятницу.
«В четверг температура составит порядка +6...+7 °С, а 1 мая будет чуть выше. Но вот 2 мая на арену выходит гребень антициклона — и температура повысится до +11...+13 °С», — уточнил Шувалов в разговоре с RT.
Ну а пока в столичном регионе на фоне выпавшего снега резко вырос спрос на лопаты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службах Ozon и Wildberries.
«На фоне снегопада в Москве 27 апреля 2026 года спрос на инвентарь для уборки снега увеличился в восемь раз. Внутри категории интересом пользовались: лопаты, скреперы, скребки-ледорубы и кровельные снегорезы», — отметили в пресс-службе Ozon.
По данным пресс-службы Wildberries, в Москве заказали на 190% лопат больше, чем на прошлой неделе, а в Подмосковье — на 60%.