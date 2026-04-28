Москвичам рассказали, когда в столицу вернется весеннее тепло

28 апреля 2026, 16:15

Синоптик Шувалов: Заметное потепление в Москве ожидается 2 мая

Существенное потепление придет в столичный регион уже 2 мая. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По его словам, уже в среду в Москве осадки и ветер ослабнут. А воздух прогреется до +4 °С. Однако небольшие локальные дожди возможны в четверг и пятницу.





«В четверг температура составит порядка +6...+7 °С, а 1 мая будет чуть выше. Но вот 2 мая на арену выходит гребень антициклона — и температура повысится до +11...+13 °С», — уточнил Шувалов в разговоре с RT.

«На фоне снегопада в Москве 27 апреля 2026 года спрос на инвентарь для уборки снега увеличился в восемь раз. Внутри категории интересом пользовались: лопаты, скреперы, скребки-ледорубы и кровельные снегорезы», — отметили в пресс-службе Ozon.