На юге Подмосковья выпало больше трети месячной нормы осадков

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35% месячной нормы осадков выпало на юге Московской области за минувшие сутки, об этом написал в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Самые сильные ливни (в столичном регионе — прим. ред.) прошли на юге Подмосковья: в Кашире – 17 мм, Луховицах и Серебряных Прудах – 18 мм, Серпухове – 19 мм, что составляет 35% от всей месячной нормы», — написал Тишковец.Он также сообщил, что в центре Москвы выпало 6 миллиметров осадков, в Тушине и на ВДНХ — 4 миллиметра, а в районе Бутово — 10 миллиметров.
По прогнозам Гидрометцентра России, в среду, 8 мая, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха по области составит от 3 до 8 градусов тепла.
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