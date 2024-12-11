Москвичам рассказали о новом методе мошенничества с проездными картами

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В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили о том, что мошенники активно создают поддельные сайты для обмана пользователей при пополнении баланса «Тройки» и карты москвича.
«В сети распространяется информация с поддельными ссылками на интернет-ресурсы транспортного комплекса Москвы. Это мошенники. Ни в коем случае не переходите по непроверенным ссылкам для пополнения карты "Тройка" и карты москвича, иначе вы рискуете стать жертвой преступников и потерять деньги», — сообщается в Telegram-канале ведомства.Департамент призывает граждан использовать только официальные ресурсы и приложения транспортного комплекса Москвы для внесения средств на транспортную карту.
«После перехода по гиперссылке обязательно проверяйте корректность написания веб-сайта в адресной строке браузера. Будьте внимательны», — добавляется в сообщении.
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