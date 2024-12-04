МВД: аферисты пользуются новой схемой кибератак «Спуфинг»

В суде Санкт-Петербурга исполнительница Азиза дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова. Певица разнимала в потасовке своего телохранителя и директора исполнителя Валерия Шляфмана. О самой стрельбе Азиза узнала, когда находилась в гримёрке, проинформировал Телеграм-канал SHOT.