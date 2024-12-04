МВД: аферисты пользуются новой схемой кибератак «Спуфинг»

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Мошенники используют новую схему кибератак «Спуфинг», они создают фиктивные номера, сайты и рассылки, которые маскируются под известные источники, проинформировал Телеграм-канал МВД Медиа.
«Спуфинг — кибератака, при которой злоумышленник маскируется под другого человека/компанию, чтобы завоевать ваше доверие», — говорилось в сообщении ведомства.
Представители Министерства внутренних дел подчеркнули, что злоумышленники могут подменить номер и сайт — они копируют адрес и оформление.
«Используется ложная информация о входящем вызове на вашем смартфоне. Например, звонят якобы с номера 900 или от имени вашего друга», — уточнялось в материале.
Аферисты могут установить вирус на смартфон под видом рассылки рабочего файла или архива. При открытии подобного документа мошенники тайно устанавливают вирусную программу, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что аферисты начали использовать гиф-изображения для мошенничества в мессенджере WhatsApp.
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