Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые дни ноября

Синоптик Шувалов: тёплая и пасмурная погода ожидается в Москве в начале ноября

Тёплая и пасмурная погода ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшие дни. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По прогнозу синоптика, в столичном регионе ожидаются слабые дожди 3 и 4 ноября.





«Ветер будет в основном южным и не очень сильным. Небольшие порывы, не больше 10 м/с, и давление выше нормы на 3—6 мм, поэтому в целом погода тёплая. Ночные температуры — +3...+5 °С, а дневные — +5...+7 °С. Но с дождём на тёплом фронте придёт и +7...+9 °С», — уточнил Ильин в беседе с RT.

