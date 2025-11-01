Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые дни ноября
Тёплая и пасмурная погода ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшие дни. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По прогнозу синоптика, в столичном регионе ожидаются слабые дожди 3 и 4 ноября.
«Ветер будет в основном южным и не очень сильным. Небольшие порывы, не больше 10 м/с, и давление выше нормы на 3—6 мм, поэтому в целом погода тёплая. Ночные температуры — +3...+5 °С, а дневные — +5...+7 °С. Но с дождём на тёплом фронте придёт и +7...+9 °С», — уточнил Ильин в беседе с RT.
Тем временем губернатор Кузбасса Илья Середюк 1 ноября подписал постановление о введении режима повышенной готовности в регионе из-за сильных ветров и дождей, пишет «Сiбдепо».
«Сильные порывы ветра до 30 м/с, дождь и мокрый снег могут создать опасные условия для жителей Кузбасса», — говорится в материале.
Власти поручили усилить контроль за энергоснабжением в социально важных объектах, а также подготовить аварийные бригады.
Режим действует с 1 по 5 ноября включительно.