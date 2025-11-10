Москвичам рассказали о погоде до конца рабочей недели

10 ноября 2025, 14:13

Синоптик Ильин: в среду в столичном регионе пройдёт заметный дождь

Фото: iStock/Bohdan Bevz

До конца рабочей недели в Москве и Подмосковье продержится плюсовая температура. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По прогнозу синоптика, в первой половине текущей недели погода будет пасмурной. Воздух прогреется в пределах +4...+7 °С. Ожидаются кратковременные дожди. В среду во второй половине дня осадки усилятся.





«Ночами +2...+5 °С в Москве, +3...+5 °С — по области. В среду днём из-за дождя дневная температура составит в столице не выше +5 °С, а по региону — +2...+5 °С. В ночь со среды на четверг в отдельных районах температура может опуститься до 0 °С», — уточнил Ильин в разговоре с RT.

«По прогнозу, 11 ноября ночью по региону ожидается -13…-18 °С, местами -7…-12 °С. Днём потеплеет до -2…-7 °С. В этот день ожидается небольшой, местами умеренный, ночью по югу местами сильный снег, мокрый снег, местами метели, гололедно-изморозевые явления, на дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении.