Москвичам рассказали о погоде до конца рабочей недели
Синоптик Ильин: в среду в столичном регионе пройдёт заметный дождь
До конца рабочей недели в Москве и Подмосковье продержится плюсовая температура. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По прогнозу синоптика, в первой половине текущей недели погода будет пасмурной. Воздух прогреется в пределах +4...+7 °С. Ожидаются кратковременные дожди. В среду во второй половине дня осадки усилятся.
«Ночами +2...+5 °С в Москве, +3...+5 °С — по области. В среду днём из-за дождя дневная температура составит в столице не выше +5 °С, а по региону — +2...+5 °С. В ночь со среды на четверг в отдельных районах температура может опуститься до 0 °С», — уточнил Ильин в разговоре с RT.
В четверг в столичном регионе потеплеет до +3...+6 °С, а в пятницу — до +5...+7 °С.
Тем временем в Кузбасс на этой неделе придёт настоящая зима. Об этом со ссылкой на Кемеровский гидрометцентр пишет «Сiбдепо».
«По прогнозу, 11 ноября ночью по региону ожидается -13…-18 °С, местами -7…-12 °С. Днём потеплеет до -2…-7 °С. В этот день ожидается небольшой, местами умеренный, ночью по югу местами сильный снег, мокрый снег, местами метели, гололедно-изморозевые явления, на дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении.
В среду в ночное время столбики термометров покажут -3…-8 °С, днём температура поднимется до 0…+5 °С. При этом ожидаются порывы ветра 22 м/с и снег. 13 ноября погода в регионе будет аналогичной.