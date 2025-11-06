Жителей Раменского ждёт насыщенный зимний спортивный сезон

06 ноября 2025, 18:00

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В Раменском муниципальном округе завершили подготовку к открытию зимнего спортивного сезона. Торжественный старт запланировали на 1 декабря, однако при благоприятных погодных условиях каток может начать работать уже 15 ноября, рассказали в местной Администрации.





Администрация округа вместе с парком разрабатывает праздничную программу к открытию сезона. В планах — спортивные состязания, концерты и интерактивы для всей семьи.



Зимой жителей округа ждёт насыщенный календарь мероприятий. Для профессиональных спортсменов и любителей пройдут традиционные лыжные гонки «Лыжня Завьялова», посвящённые трёхкратному призёру Олимпийских игр Александру Завьялову, а еще — кубки по хоккею и фигурному катанию.

Фото: Медиасток.РФ

Любителей автоспорта пригласят на Первенство Москвы и Московской области по зимнему автокроссу.



Для детей и семей организуют мастер-классы на катках, соревнования «Ладушки-Оладушки» и многое другое.



Фото: Медиасток.РФ



«Если погода зимой опять не внесет свои коррективы, то в этом сезоне планируем провести Кубок Раменского муниципального округа по лыжным гонкам. Два этапа в деревне Чулково, один — в городе Раменское. Трасса в чаше Борисоглебского озера немного изменится в связи с проведением работ по благоустройству», — отметила председатель Комитета по спорту администрации округа Ольга Гончаренко.