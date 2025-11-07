Подмосковные экологи рассказали, когда нельзя подкармливать водоплавающих птиц
Жителям Подмосковья необходимо соблюдать сроки подкормки водоплавающих птиц. Время помощи пернатым наступает только с приходом устойчивых морозов, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Из-за установившейся аномально тёплой погоды некоторые водоплавающие задержались в регионе.
«Многие виды, в том числе лебеди и огари, откладывают перелёт, пока сохраняются благоприятные климатические условия и естественная кормовая база. Регулярная подкормка в этот период создаёт у птиц иллюзию доступности пищи, и это нарушает их природные миграционные инстинкты», – пояснили в ведомстве.Однако птицы часто остаются зимовать в Московской области на незамерзающих участках водоёмов. Пернатые способны сами находить пропитание, пока открыта вода и есть доступ к естественной пище. Помощь человека оправдана только тогда, когда водоёмы полностью скованы льдом.
«Важно также помнить, что не всякая пища полезна птицам. Для них вредны солёные, жаренные, перчёные продукты, белый хлеб, сдоба, пшено, миндаль и фрукты. Для подкормки лучше использовать специальный комбикорм», – отметили в Минэкологии Подмосковья.Там также напомнили, что забирать птиц домой для оказания помощи не рекомендуется. За изъятие редких видов из природной среды предусмотрена административная ответственность.