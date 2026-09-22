Москвичам рассказали о погоде до конца сентября

22 сентября 2026, 20:15

Синоптик Позднякова: бабье лето в Москву уже не вернётся

Фото: iStock/Serjio74

До конца сентября погода в столичном регионе будет комфортной, однако периодически будут идти дожди. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.





В разговоре с Общественной Службой Новостей синоптик отметила, что в ночь на 23 сентября ожидается дождь, температура составит +11…+13 °С. Осадки продолжатся и днём, а воздух прогреется до +17…+19 °С.





«В четверг ночью минимальная температура в Москве +13…+15 °С. Дневная температура в столице +17…+19 °С. Вдобавок к тому, что у нас будет облачно и дождливо, будет еще и довольно плотный восточный и юго-восточный ветер. Днём — порывы 12-15 метров в секунду», — уточнила Позднякова.

«В среду, 23 сентября, чуть меньше осадков — от 1 до 5 миллиметров. В четверг, 24 сентября, дождей станет ещё меньше, местами будут прояснения. Ночью — +9…+14 °С, днём — до +14…+19 °С», — уточнил специалист.