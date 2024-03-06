Москвичам рассказали о погоде на 8 марта

Более 19 тысяч обращений приняла «Служба заботы» Избирательной комиссии Московской области с начала работе 29 февраля, чаще всего избиратели хотят узнать об электронном голосовании, а также голосовании на дому и по месту пребывания, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.