Москвичам рассказали о погоде на 8 марта

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Днем 8 марта в Москве воздух прогреется до 2 градусов, далее температура будет понижаться. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По словам синоптика, 7 марта, в столице ожидается переменная облачность без осадков. Температура будет около 0 градусов. В ночь на 8 марта столбики термометров опустятся до 6-8 градусов. А днем температура составит от 0 до 2 градусов тепла. Возможен снег, однако его будем немного.
В ночь на субботу также ожидается небольшой снег, а температура воздуха составит 5-10 градусов ниже нуля. Днем снег продолжится, а столбики термометров покажут от 0 до -5. Уже в воскресенье ночью температура опустится до -12, при этом днем не будет холоднее -6.
В начале следующей недели ночами ожидается похолодание до -17 градусов, однако днями температура не будет опускаться ниже 7 градусов ниже нуля.
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«В пятницу, 8 марта, температура воздуха в Москве будет практически соответствовать норме. В субботу она окажется уже на 2 градуса ниже положенного, а в воскресенье – на 4 градуса», – рассказал Цыганков в беседе с «Москвой 24».
В начале следующей недели ночами ожидается похолодание до -17 градусов, однако днями температура не будет опускаться ниже 7 градусов ниже нуля.
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Элина Позднякова