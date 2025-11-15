Россиянам рассказали, какие погодные аномалии ждать в декабре
Метеоролог Семенов допустил, что декабрь 2025 года станет рекордно холодным
Декабрь 2025 года может оказаться рекордно морозным и снежным в некоторых регионах России. Об этом сообщил метеоролог Михаил Семенов, передает NEWS.ru.
Экстремальные климатические условия обусловлены резким усилением циркуляции холодных воздушных масс из Арктического региона и заметной активизацией атмосферных фронтов. По словам Семенова, эти явления затронут центральные и восточные регионы России, а также северные широты.
«Мы уже видим признаки того, что первый зимний месяц 2025 года, возможно, станет одним из самых аномальных за последние 150 лет», — пояснил метеоролог.
В Якутии в декабре температура может опуститься до −50 градусов и ниже, при этом количество осадков превысит 200 мм. В Иркутской области морозы могут достичь 42–43 градусов. В Мурманске и Республике Коми погодные условия будут еще более суровыми: температура опустится до −45 градусов, а снежный покров достигнет более 100 мм. Сильные порывы ветра, достигающие 30 м/с, спровоцируют постоянные снежные бури и вихри, заключил Семенов.