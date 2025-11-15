Россиянам рассказали, какие погодные аномалии ждать в декабре

15 ноября 2025, 09:41

Метеоролог Семенов допустил, что декабрь 2025 года станет рекордно холодным

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

Декабрь 2025 года может оказаться рекордно морозным и снежным в некоторых регионах России. Об этом сообщил метеоролог Михаил Семенов, передает NEWS.ru.





Экстремальные климатические условия обусловлены резким усилением циркуляции холодных воздушных масс из Арктического региона и заметной активизацией атмосферных фронтов. По словам Семенова, эти явления затронут центральные и восточные регионы России, а также северные широты.





«Мы уже видим признаки того, что первый зимний месяц 2025 года, возможно, станет одним из самых аномальных за последние 150 лет», — пояснил метеоролог.