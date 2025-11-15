В Госавтоинспекции призвали россиян быть аккуратными на дорогах
Госавтоинспекция призвали россиян соблюдать ПДД и быть аккуратными на дорогах из-за ухудшения погодных условий с наступлением поздней осени.
Автомобилистам посоветовали избегать резких маневров на скользкой от дождей, снега или гололеда дороге, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.
Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич напомнил, что при недостаточной видимости необходимо с включенными внешними световыми приборами.
«Обязательно использовать противотуманные фары при их наличии, а во время осадков максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации. Кроме того, в случае ухудшения погоды советуем автовладельцам по возможности воздерживаться от использования личных ТС», — приводят «Известия» слова Хранцкевича.
Тем временем специалисты «Авто.ру» предупредили, что в выходные в Центральной России ожидаются первые ночные морозы и снег, пишет RT.
«Осадки становятся непредсказуемыми — от мокрого снега до ледяной крупы и дождя. Необходимо проверить работу стеклоочистителей и заменить летнюю жидкость в омывателе на зимнюю, чтобы избежать её замерзания. Также рекомендуется убедиться в исправности фар и их правильной регулировке», — говорится в материале.
Автомобилистам напомнили о том, что в багажнике должен быть стандартный зимний набор: скребок, тёплые перчатки, фонарь, лопата, трос и песок.