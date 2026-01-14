В МЧС Подмосковья предупредили о неблагоприятных метеорологических явлениях

14 января 2026, 17:27

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На территории Московской области в период с 21 часа 14 января до 11 часов 15 января местами ожидается туман с отложением изморози. Дальность видимости ухудшится до 200-700 метров. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.