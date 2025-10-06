В Кузбассе готовят дорожную сеть к зимнему сезону

06 октября 2025, 12:31

Фото: iStock/Milan Krasula

В Кемеровской области уже начали готовить дорожную сеть к зимнему сезону, поскольку ночная температура в регионе составляет порядка 5 °С ниже нуля, а в некоторых городах уже лежит снег. Об этом рассказал глава Кузбасса Илья Середюк.





Губернатор отметил, что такая погода является прямым сигналом, чтобы ускорить работы по подготовке дорог к зиме.





«На сегодня заключена большая часть договоров на уборку и обслуживание трасс в холодный период. Для борьбы со снежными заносами и гололедом заготовлены огромные запасы специальных материалов общим весом более 141 тысячи тонн», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.

«Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой», — приводит издание слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.