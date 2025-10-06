В Кузбассе готовят дорожную сеть к зимнему сезону
В Кемеровской области уже начали готовить дорожную сеть к зимнему сезону, поскольку ночная температура в регионе составляет порядка 5 °С ниже нуля, а в некоторых городах уже лежит снег. Об этом рассказал глава Кузбасса Илья Середюк.
Губернатор отметил, что такая погода является прямым сигналом, чтобы ускорить работы по подготовке дорог к зиме.
«На сегодня заключена большая часть договоров на уборку и обслуживание трасс в холодный период. Для борьбы со снежными заносами и гололедом заготовлены огромные запасы специальных материалов общим весом более 141 тысячи тонн», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.
Кроме того, уже подготовлено более полутора тысяч машин для очистки дорог от снега. При этом в Кемерове увеличили площадь для использования современных реагентов, которые эффективно растапливают снег и лёд, не оставляя грязи.
Тем временем в столице в рамках подготовки к зиме помыли с шампунем дороги и тротуары. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.
«Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой», — приводит издание слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что применяемое моющее средство безопасно, не содержит вредных примесей и полностью разлагается в почве.