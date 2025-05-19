Москвичам рассказали о погоде на неделю

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К выходным в столичном регионе воздух может прогреться до +25 °С. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Первая половина недели будет, скажем так, довольно дождливая и прохладная, потому что температура воздуха будет ниже климатической нормы где-то на 2–3 градуса. Наверное, самым холодным днем будет вторник», — рассказала Позднякова «Известиям».
По ее словам, 20 мая в Москве ожидается +13…+15 °С. Уже в пятницу дневная температура составит +20 °С, а в выходные +25 °С.
В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT отметил, что теплеть начнёт со среды.
«В среду будет +18 °С, в четверг — +20...+22 °С, в пятницу — +23...+24 °С. Выходные тоже обещают быть хорошими», — уточнил Шувалов.
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