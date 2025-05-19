Потеплеет: синоптик рассказал о погоде на этой неделе в Подмосковье

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С середины текущей недели погода начнёт настраиваться на летний лад: уже в среду в Москве и Подмосковье прогнозируется +18-19 градусов. Об этом «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Вторник — самый прохладный день с дождём и с температурой около +15 градусов, но в среду уже и дожди короче, и температура повыше — порядка +18−19 градусов, и в четверг ждёт нас солнце и уже температура +20, а под самый конец рабочей недели — +22−24 градуса», — рассказал синоптик.По его словам, в субботу и воскресенье, скорее всего, тёплая погода сохранится.
Шувалов также прогнозирует, что июнь начнётся с 30-градусной жары. Он напомнил об опыте прошлого года: на День Победы выпал снег, но уже к концу мая установилась жаркая погода.
«Все процессы говорят о том, что у нас будет хороший вынос с юга, и не исключено, — не буду говорить со стопроцентной уверенностью — что у нас в начале июня будет + 30», — заключил Шувалов.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрёк, что 2025 год, вероятно, войдет в тройку или пятерку самых жарких в истории, но рекордов побить не должен.
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