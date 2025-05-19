В Кузбассе готовятся к открытию купального сезона

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В Кемеровской области готовятся к началу купального сезона. В этом году там планируется открыть 78 официальных мест отдыха у воды. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу администрации регионального правительства.
«Уже на этой неделе в Кузбассе установится жаркая погода. Многие пойдут открывать купальный сезон. В Кузбассе подготовлено 78 зон отдыха у воды, но статистика говорит о том, что люди тонут в местах, не приспособленных для купания», — приводит издание слова губернатора региона Ильи Середюка.
Отмечается, что на опасных для купания местах будут организованы патрулирование и работа спасателей.
Тем временем в Москве купальный сезон начнётся не раньше середины июня. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на метеоролога, ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«Что касается купального сезона, то он не наступит с началом календарного лета — вода еще будет холодная, и прогреется до нужной кондиции не раньше второй декады июня — ближе к середине месяца», — рассказал синоптик.
Он отметил, что температура воздуха в столичном регионе в июне не будет превышать норму. Однако, высока вероятность, что солнечных дней будет больше, чем обычно.
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