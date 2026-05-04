Москвичам рассказали о погоде на неделю

04 мая 2026, 17:24

Синоптик Позднякова: На текущей неделе в Москве ожидается до +25 °С

Фото: iStock/Andrey Rykov

Температура в столичном регионе в ближайшие дни превысит климатическую норму на 3–4 °С. Но уже к концу недели похолодает. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, до среды будет тепло, несмотря на возможные кратковременные дожди. В ночь на вторник столбики термометров покажут +10…+12 градусов, а днем потеплеет до +23…+25 °С. В среду ночная температура повысится до +12…+14 °С. Днем будет около +20…+25 °С.





«В ночь на четверг температура опустится до +8…+10 °С, а днем составит +18…+20 °С. 8 и 9 мая прогнозируются кратковременные локальные дожди. Ночная температура будет держаться в пределах +7…+12 °С, дневная — от +15 до +20 °С», — уточнила Позднякова в разговоре с «Известиями».

«Ожидается нелетная погода. Нижняя кромка облачности опустится до 100–300 метров, что исключает групповой пролет боевой авиации: для безопасного полета показатель должен быть не ниже 350–400 метров, а экипажи должны находиться в визуальном контакте», — сказал Тишковец Москве 24.