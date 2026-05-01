В Москве ожидается теплая погода выше нормы на следующей неделе
На следующей неделе в московский регион придет теплая погода с температурой на несколько градусов выше нормы, местами воздух прогреется до 22°C. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
По словам метеоролога, неделя начнется с тепла. В понедельник, 4 мая, ночь обещает быть в пределах +5–10 °C, а днем температура поднимется до +17–22 °C. Ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди. Во вторник, 5 мая, ночью температура достигнет +7–12 °C, а днем останется на уровне +17–22 °C. Также возможны кратковременные осадки.
Макарова сообщила, что теплая погода сохранится и в последующие дни. В среду, 6 мая, ночью ожидается +7–12 °C, а днем температура будет колебаться в пределах +15–20 °C. В течение недели во второй половине прогнозируется небольшое понижение температуры, но она все равно будет выше нормы на 3–4 °C.
Синоптик отметила, что погода останется теплой по-майски. Это связано с тем, что атмосферные процессы становятся более летними и неустойчивыми, что приводит к образованию кучево-дождевых облаков и кратковременным осадкам.
