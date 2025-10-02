В регионах России зафиксировали резкий осенний подъём активности клещей

02 октября 2025, 09:32

Фото: Istock/gabort71

Во многих регионах страны отмечают новый осенний подъём активности клещей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Хухрев в интервью «КП».





Со слов Хухрева, пик активности членистоногих продлится до конца тёплого сезона, пока дневная температура держится выше +10 градусов. Эксперт уточнил, что с начала текущей осени заморозки случались редко, поэтому клещи сохраняют активность.

«Клещ не любит ни жару, ни холод. Оптимальная температура для него — от 8 до 18 градусов», — подчеркнул Хухрев.