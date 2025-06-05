Москвичам рассказали о погоде на предстоящие выходные
Синоптик Шувалов: на выходных в Москве ожидается жаркая погода с грозами
В конце текущей недели жителей столичного региона ожидают высокие температуры воздуха. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Ночью в центре Москвы столбики термометров будут подниматься до 20 градусов тепла, а дневная температура в городе может повышаться до 28–30 градусов. Такая обстановка будет и в субботу, и в воскресенье», — рассказал Шувалов «Вечерней Москве».
При этом ожидаются кратковременные грозовые дожди.
В беседе с RT Шувалов отметил, что погода на выходных в столичном регионе будет благоприятной для открытия купального сезона.
«Температура воды в Москве-реке уже была +19 °C. И она прибавит ещё за эти выходные, потому что ожидается жара на уровне +28...+30 °C», — рассказал синоптик.
Он уточнил, что комфортной для купания считается температура воды +23...+24 °C.