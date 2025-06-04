Косметолог рассказала, как избавиться от сухости кожи в летний период

04 июня 2025, 20:38

Косметолог Монаенкова: летом необходимо пользоваться средствами с SPF-защитой

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С наступлением лета жители больших городов начинают сталкиваться с проблемой сухости и обезвоженности кожи. Врач-дерматолог, косметолог клиники «Семейная» Мария Монаенкова объяснила, как можно восстановить кожу.





Она пояснила, что чувство стянутости и шелушение после умывания, появление мелких морщин и тусклый цвет указывают на обезвоженность кожи.





«Весной и летом кожа подвергается воздействию сразу нескольких стрессовых факторов: ультрафиолетовые лучи, резкая смена погоды, работа кондиционера. Эти факторы могут приводить к нарушению гидролипидной мантии кожи, и она начинает терять влагу быстрее, чем успевает ее восполнить», — пояснила Монаенкова в беседе с «Известиями».

«Из-за жаркой погоды приток крови к коже повышается, и происходит расширение кровеносных сосудов. Организм пытается охладить ткани и клетки. Если воды в организме недостаточно, то он пытается всеми силами ее удержать. Так и появляется отек. Важно делать лимфодренажную маску с красными водорослями и кофеином или жидкие патчи для глаз», — посоветовала эксперт.