Косметолог рассказала, как избавиться от сухости кожи в летний период
Косметолог Монаенкова: летом необходимо пользоваться средствами с SPF-защитой
С наступлением лета жители больших городов начинают сталкиваться с проблемой сухости и обезвоженности кожи. Врач-дерматолог, косметолог клиники «Семейная» Мария Монаенкова объяснила, как можно восстановить кожу.
Она пояснила, что чувство стянутости и шелушение после умывания, появление мелких морщин и тусклый цвет указывают на обезвоженность кожи.
«Весной и летом кожа подвергается воздействию сразу нескольких стрессовых факторов: ультрафиолетовые лучи, резкая смена погоды, работа кондиционера. Эти факторы могут приводить к нарушению гидролипидной мантии кожи, и она начинает терять влагу быстрее, чем успевает ее восполнить», — пояснила Монаенкова в беседе с «Известиями».
Чтобы избавиться от сухости кожи, можно сделать курс биоревитализации. Процедура позволит быстро увлажнить кожу. Вместе с этим врач порекомендовала использовать сыворотки с гиалуроновой кислотой, пантенолом и керамидами, мягкие очищающие средства и кремы с SPF-защитой не ниже 30.
Тем временем косметолог-эстетист, технолог бренда косметики Aravia Laboratories Ольга Перевозщикова рассказала «Газете.Ru», что в летний период кожа чаще всего страдает от отеков, солнечного излучения и обезвоживания.
«Из-за жаркой погоды приток крови к коже повышается, и происходит расширение кровеносных сосудов. Организм пытается охладить ткани и клетки. Если воды в организме недостаточно, то он пытается всеми силами ее удержать. Так и появляется отек. Важно делать лимфодренажную маску с красными водорослями и кофеином или жидкие патчи для глаз», — посоветовала эксперт.
Перевозщикова также подчеркнула, что в летний период обязательно использовать кремы с SPF-защитой и заботиться об увлажнении кожи. Перед нанесением SPF-защиты нужно обязательно нанести тоник, сыворотку или крем с гиалуроновой кислотой.
По словам косметолога, здоровую кожу помогут сохранить правильное питание, спорт, соблюдение питьевого режима и качественная уходовая косметика.