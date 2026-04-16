Москвичам рассказали о погоде на предстоящих выходных

16 апреля 2026, 12:31

Синоптик Позднякова: На предстоящих выходных в Москве будет пасмурно и дождливо

Фото: iStock/Germanovich

В предстоящие выходные в столичном регионе установится пасмурная и дождливая погода. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, в субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье будет облачно и пройдут кратковременные дожди. Тем не менее температурный фон превысит климатическую норму на два градуса.





«Минимальная температура воздуха в Москве 18 апреля составит +6…+8 °C, по региону — от +3 до +8 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +13…+15 °C в Москве, а в области — до +12…+17 °C», — рассказала Позднякова «Вечерней Москве».

«Сегодня и завтра в Москве ещё +13...+15 °C с кратковременными дождями. В субботу также осадки, и температура уже составит около +10...+13 °C. А в воскресенье интенсивность дождей будет более заметной, а температура опустится до +7...+8 °C», — отметил синоптик.