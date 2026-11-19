19 ноября 2026, 10:19

Синоптик Ильин: 22 ноября в Москву придет холодная погода

Фото: iStock/VvoeVale

В пятницу и субботу, 20—21 ноября, в столице ожидаются тёплые и пасмурные дни. Однако уже в воскресенье, 22 ноября, в Москву придёт более холодная погода.





Как рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в пятницу днём будет преимущественно без осадков, к вечеру ожидается туман.





«Температура составит +4…+6 °C. В ночь на субботу уже будет небольшой дождь, а в течение дня осадки от дождя до мокрого снега. Температура около +3…+5 °C», — рассказал специалист.

«В воскресенье, 22 ноября, похолодает и ночью, и днём. Днём — около -2…+3 °C. Будет облачно, ожидаются осадки в виде мокрого снега и небольшого снега к вечеру», — отметил Ильин.

«В субботу возможны порывы до 12 м/с. Атмосферное давление будет расти. В пятницу ждём 733 мм, а в воскресенье — 741 мм рт. ст.», — подытожил он.