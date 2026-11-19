19 ноября 2026, 10:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше двух с половиной миллионов жителей Московской области прошли сезонную вакцинацию от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Прививка снижает вероятность заражения и защищает от осложнений, которые может вызвать грипп.





«Особенно важно пройти вакцинацию людям, относящимся к группам риска: беременным женщинам, детям, пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.