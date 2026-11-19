Прививку от гриппа сделали более 2,5 млн жителей Подмосковья
Свыше двух с половиной миллионов жителей Московской области прошли сезонную вакцинацию от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Прививка снижает вероятность заражения и защищает от осложнений, которые может вызвать грипп.
«Особенно важно пройти вакцинацию людям, относящимся к группам риска: беременным женщинам, детям, пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Он добавил, что жители Подмосковья могут сделать прививку в поликлинике или в мобильном комплексе. Кроме того, медицинские бригады выезжают в детские сады и школы.
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