В Госдуме рассказали, как защитить дачу от медведей
Дачникам, закрывающим сезон, стоит убрать с участка все источники запаха еды, которые могут привлечь медведя. Такую рекомендацию дал в беседе с ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Он посоветовал не оставлять на территории дачи остатки еды, а также закрывать компостные кучи с пищевыми отходами и не держать на улице корм для скота и птицы. Все баки для мусора должны быть плотно закрыты. Кур и коз на зиму лучше вывезти, иначе участок превратится в точку притяжения для зверя.
В самом доме продукты, крупы и консервы стоит увезти или спрятать в герметичные ёмкости в закрытом помещении, куда медведь не попадёт. Ограждения, которые животные уже ломали, Аксененко рекомендует усилить — это уменьшит для большого хищника соблазн зайти на участок. Кроме того, если в посёлке видели медведей, нужно предупредить соседей и правление, чтобы те обратились в охотнадзор.
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