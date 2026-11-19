19 ноября 2026, 03:54

Депутат Госдумы Аксёненко перечислил россиянам меры защиты дач от медведей

Фото: iStock/LuCaAr

Дачникам, закрывающим сезон, стоит убрать с участка все источники запаха еды, которые могут привлечь медведя. Такую рекомендацию дал в беседе с ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.