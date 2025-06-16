Мощное наводнение обрушилось на Сочи после проливных дождей
Мощное наводнение обрушилось на Сочи после проливных дождей, затопив улицы города. Возникли серьезные препятствия для движения транспорта и пешеходов, также появились проблемы с электричеством, сообщает Telegram-канал Shot.
«По словам очевидцев, бурные воды реки Мзымта вылились на улицы Адлера», — пишет SHOT.В результате затопления улиц часть города осталась без электроснабжения. Очевидцы также сообщают о нескольких ударах молний по зданиям на одной из улиц.
В настоящее время информация о пострадавших отсутствует.
Ранее МЧС России предупреждало о неблагоприятных погодных условиях в Сочи и Сириусе, включая сильные дожди, подъем уровня рек, риск селей и порывы ветра до 18 м/с.
Ранее сообщалось, что в Иране утвердили договор о взаимовыгодном стратегическом партнерстве с Россией. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Российской Федерацией.