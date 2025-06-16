В Кузбассе на текущей неделе воздух прогреется до 34 градусов
В Кузбассе на текущей неделе ожидается 34-градусная жара. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра.
«17 июня, ночью по области ожидается от +8 до +13, а местами до +18, в дневное время столбики термометра покажут отметку +24…+29. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков, утром местами туманы», — говорится в сообщении.
При этом 18 июня днем ожидается до 33 градусов тепла, а 19 июня воздух прогреется до +34 градусов, возможны кратковременные дожди с грозами.
Тем временем в Москве в предстоящие выходные ожидается похолодание. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова.
«Первая половина недели теплая, а к концу недели опять похолодает. Сегодня возможен дождь и гроза кратковременно, температура — от 23 до 25 градусов тепла. Завтра — от 21 до 23 градусов, без осадков», — рассказал синоптик.
По его словам, до конца недели ожидаются кратковременные дожди, а в воскресенье ожидается от плюс 14 до плюс 19 градусов.