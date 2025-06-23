Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе
Синоптик Ильин: текущая неделя в Москве будет дождливой
Всю текущую неделю в Москве и Подмосковье будут идти дожди. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Всю рабочую неделю в Москве и области будут идти дожди. В отдельные периоды осадки будут более продолжительными. Скорее всего, в четверг, 26 июня. Дождь будет небольшим, но довольно долгим», — рассказал Ильин «Вечерней Москве».
По его словам, за неделю количество осадков не превысит пяти миллиметров.
В беседе с RT Ильин уточнил, что жары в столичном регионе до конца июня не ожидается.
«С понедельника по пятницу ожидается температура в пределах +18…+23 °С. Наиболее тёплый день, возможно, выпадет на вторник, и в Москве будет +22…+23 °С. А наиболее холодная погода ожидается в четверг и пятницу», — рассказал синоптик.
Он добавил, что атмосферное давление будет понижаться до четверга и составит порядка 735—737 мм. Начиная с пятницы, оно начнет подниматься.