В Московской области к летнему сезону открыли более 160 пляжных территорий
В Подмосковье этим летом обустроено более 160 пляжных зон отдыха. Такие данные привёл зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, рассказывая об их благоустройстве.
«У нас в регионе – 164 места отдыха у воды. Из них муниципальных территорий – 155, частных – 49. В парках у нас расположено 24 зоны отдыха у воды, на водохранилищах – 12, 63 – на реках, на озёрах и карьерах – 65», – пояснил Хайкин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.Зампред отметил заметную посещаемость подмосковных пляжей, несмотря на установившуюся в последние дни в Московской области прохладную погоду.
«С 15 мая 471 тыс. человек посетила наши территории. Топ самых посещаемых территорий в муниципалитетах до 100 тыс. жителей – это пляж Волкуша в Лыткарине, Солнечный берег в Талдомском и Люберецкий карьер в Котельниках. В муниципалитетах от 100 до 200 тыс. жителей это Солнечногорск, Электросталь и Долгопрудный. В более крупных муниципалитетах это Дзержинский карьер, озеро Заря в Балашихе, живописная бухта в Красногорске. пляж Рублёво и река Коломенка в Коломне», – сказал зампред.По словам Хайкина, на туристическом портале Подмосковья собраны все пляжи региона.
«Мы нанесли все территории, где можно купаться и где купание запрещается, а также те, где идёт оформление. Все они отмечены. Каждый посетитель, как гость, так и житель – может найти подходящую территорию для посещения», – добавил Михаил Хайкин.Он подчеркнул, что на пляжных территориях важно обеспечить комфорт и удобные сервисы для каждого посетителя.