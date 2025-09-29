Вильфанд рассказал о редком погодном явлении на Урале
Вильфанд: около 30% России покрыло снегом
В настоящее время около 30% территории России покрыло снежной пеленой, которая не растает в ближайшие дни. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик утверждает, что снег останется лежать некоторое время из-за установившейся холодной погоды. Под его покровом уже находится половина Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
«Так что можно уже говорить о том, что не менее 30% территории страны находится под снегом», — отметил Вильфанд.
Эксперт добавил, что такие погодные обстоятельства являются вполне обычной ситуацией для этих регионов. При этом снегом также покрыло Урал, а это уже можно назвать довольно редким событием, заключил научный руководитель Гидрометцентра.