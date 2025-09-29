Вильфанд рассказал о редком погодном явлении на Урале

29 сентября 2025, 03:52

Вильфанд: около 30% России покрыло снегом

Фото: istockphoto / Eugene Nekrasov

В настоящее время около 30% территории России покрыло снежной пеленой, которая не растает в ближайшие дни. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





Синоптик утверждает, что снег останется лежать некоторое время из-за установившейся холодной погоды. Под его покровом уже находится половина Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.





«Так что можно уже говорить о том, что не менее 30% территории страны находится под снегом», — отметил Вильфанд.