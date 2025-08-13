Названы лучшие направления для отдыха в сентябре-октябре

13 августа 2025, 12:49

Вьетнам и Таиланд стали лучшими направлениями для отдыха в сентябре-октябре

Фото: iStock/Pattarisara Suvichanarakul

Вьетнам и Таиланд вошли в топ направлений для отдыха в сентябре-октябре. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов Яндекс Путешествий.





В первый месяц осени во Вьетнаме спадает летняя жара и созревают экзотические фрукты.





«В сентябре, когда дожди уже идут реже, можно отправиться в Нячанг, Фантьет или Ханой, чтобы совместить прогулки по колоритным улицам с отдыхом у моря», — цитирует издание специалистов.

«Такое же путешествие на поезде паре из Ростовской области будет стоить 43 тыс. рублей, а из Татарстана на самолёте — 55 тыс. рублей. Самой дорогой будет поездка в Дагестан из Калининградской области: за перелёт и жильё на неделю для двоих придётся отдать 90 тыс. рублей», — рассказали эксперты.