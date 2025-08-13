Названы лучшие направления для отдыха в сентябре-октябре
Вьетнам и Таиланд стали лучшими направлениями для отдыха в сентябре-октябре
Вьетнам и Таиланд вошли в топ направлений для отдыха в сентябре-октябре. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов Яндекс Путешествий.
В первый месяц осени во Вьетнаме спадает летняя жара и созревают экзотические фрукты.
«В сентябре, когда дожди уже идут реже, можно отправиться в Нячанг, Фантьет или Ханой, чтобы совместить прогулки по колоритным улицам с отдыхом у моря», — цитирует издание специалистов.
Отмечается, что средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Вьетнама в сентябре-октябре составляет порядка 6 485 рублей. Тем не менее осенью погода в этой стране довольно переменчивая, а море может быть неспокойным.
Таиланд также является привлекательным направлением для осеннего отпуска. При этом в это время года лучше выбирать непляжные виды отдыха. За ночь в отеле в среднем придётся отдать около 7 200 рублей.
Кроме того, для отдыха осенью можно рассмотреть Индонезию, Египет и ОАЭ.
При этом RT со ссылкой на аналитиков сервиса путешествий Туту.ру пишет, что в сентябре в топе бюджетных российских направлений находятся Астраханская область, Дагестан и Красноярский край, Ростовская область и Карелия.
Так, поездка в Дагестан для двоих на автобусе и неделя в отеле обойдутся в 42 тыс. рублей.
«Такое же путешествие на поезде паре из Ростовской области будет стоить 43 тыс. рублей, а из Татарстана на самолёте — 55 тыс. рублей. Самой дорогой будет поездка в Дагестан из Калининградской области: за перелёт и жильё на неделю для двоих придётся отдать 90 тыс. рублей», — рассказали эксперты.
В Ростовскую область выгоднее ехать на автобусе из Краснодарского края, а в Карелию — из Петербурга.