Москвичам рассказали о погоде в День Победы

09 мая 2026, 06:42

Синоптик Позднякова: День Победы встретит москвичей прохладной погодой

Температура воздуха 9 мая в Москве будет ниже климатической нормы — не выше +14 °C. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.





Погода в столичном регионе ожидается довольно сложной: атмосферный фронт южного циклона расположится вблизи административных границ Подмосковья. В столице существенных осадков не прогнозируется, однако местами по области возможен небольшой дождь.



Утро выдастся прохладным. Как утверждает специалист, столбики термометров покажут от +8 до +10 °C. Днем в Москве воздух прогреется до +12… +14 °C, а в Подмосковье — лишь до +10… +15 °C. Таким образом, показатели окажутся на пару градусов ниже нормы.



«То есть температура воздуха будет ниже климатической нормы на пару градусов. Еще будет преобладать северо-восточный ветер, и погода будет преимущественно облачная с резкими прояснениями», — резюмировала Позднякова.