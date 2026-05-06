«Вечерняя Москва» подготовила спецвыпуск ко Дню Победы

06 мая 2026, 12:33

Издание «Вечерняя Москва» подготовило спецвыпуск, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Номер состоит из архивных материалов, выходивших в газете в годы Великой Отечественной войны.





Так, читатели увидят подлинные публикации, отражавшие жизнь москвичей в суровые годы войны. Материалы рассказывали жителям столицы о работе предприятий, помощи фронту и культурной жизни. Спецвыпуск призван продемонстрировать то, как выживал город во время сражения с врагом.





«Этот номер не просто архивная подборка, а живой голос нашего города в самые трудные для него годы. Мы хотели, чтобы сегодняшние читатели не только узнали факты, но и прочувствовали, как москвичи жили, верили и приближали Победу», — отметил главный редактор газеты Александр Шарнауд Шарнауд.