На 9 Мая Москва уйдет в режим ограничений: Минцифры раскрыло, что изменится
В Москве 9 мая временно ограничат мобильный интернет
В Москве 9 мая временно ограничат мобильный интернет, СМС и доступ к сайтам из «белого списка». Об этом сообщило Минцифры.
Ведомство уточнило: 7 и 8 мая связь и интернет останутся доступными. Планов по отключению и дополнительным мерам на эти даты нет. Ограничения затронут только День Победы.
«Вечерняя Москва» подготовила спецвыпуск ко Дню Победы
День Победы в Великой Отечественной войне традиционно широко отмечается по всей России, а особенно — в Москве, где проводится главный праздничный парад. Власти столицы уже объявили по случаю празднования 9 Мая многодневный фестиваль «Московская весна», свою программу ко Дню Победы — 2026 составили музеи, театры, парки и общественные пространства.