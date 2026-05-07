На 9 Мая Москва уйдет в режим ограничений: Минцифры раскрыло, что изменится

07 мая 2026, 09:24

В Москве 9 мая временно ограничат мобильный интернет

В Москве 9 мая временно ограничат мобильный интернет, СМС и доступ к сайтам из «белого списка». Об этом сообщило Минцифры.





Ведомство уточнило: 7 и 8 мая связь и интернет останутся доступными. Планов по отключению и дополнительным мерам на эти даты нет. Ограничения затронут только День Победы.



