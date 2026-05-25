Москвичам рассказали о погоде в июне

25 мая 2026, 15:32

Синоптик Ильин: теплая погода и дожди ждут москвичей в июне

Температура воздуха в Москве в начале июня составит от 17 до 22 градусов. Об этом сообщил Москве 24 синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





К середине июня ожидается повышение температуры до 20–25 градусов. Однако в третьей декаде возможно кратковременное снижение температуры до 15–20 градусов, отметил эксперт.



Несмотря на это, к концу третьей декады температура снова возрастет и достигнет 25–30 градусов. Жаркая погода продолжится и в начале июля, подчеркнул Ильин.



Тем временем, эксперт «Народного фронта. Аналитика» Елена Гладкова рекомендует при неисправностях кондиционера у соседа обращаться в управляющую компанию.



По её словам, фасад здания является общей собственностью всех жильцов. Это значит, что нельзя самостоятельно устанавливать кондиционер на стене, не соблюдая установленные правила.



Если попытки договориться с соседом о решении проблемы (например, если капли от кондиционера попадают на вашу собственность) не увенчались успехом, можно направить ему досудебную претензию с требованием демонтировать кондиционер или устранить создаваемые неудобства. Претензию следует вручить под роспись или отправить заказным письмом, пояснила Гладкова в разговоре с RT.





«Также вы вправе обратиться в управляющую компанию с требованием проверить законность установки и устранить течь, а при её бездействии — в жилищную инспекцию или суд. Наличие самовольно установленного оборудования — повод для выдачи предписания или иска от имени УК к собственнику. Отдельный случай — дома — объекты культурного наследия: в них действуют ещё более жёсткие правила», — добавила она.