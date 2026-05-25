Профессор Кочетова объяснила, как помочь людям с синдромом Плюшкина

25 мая 2026, 14:05

Профессор Кочетова: нельзя насильно выбрасывать вещи людей с синдромом Плюшкина

Фото: iStock/cerro_photography

Профессор кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочетова объяснила, что нельзя насильно выбрасывать вещи людей, склонных к патологическому накопительству, передает RT.





Человек воспримет это как предательство, утратит веру в самых близких и станет ещё более рьяно оберегать свой «клад», поделилась она. Профессор дала рекомендации, как помочь близким, которые склонны накапливать ненужные вещи.



Прежде всего, следует как можно больше узнать о расстройстве, чтобы перестать думать, будто близкий просто «бездельничает». Затем нужно попытаться установить контакт, вести разговор без осуждения и не трогать вещи без разрешения. Следует начинать не с масштабной уборки, а с небольших шагов: например, договориться освободить проход к входной двери или кухонную плиту, подчеркнула Кочетова.



Кроме того, эксперт посоветовала ежедневно избавляться от одной ненужной вещи и ориентироваться на «правило 90/90».





«Если вы не пользовались вещью последние 90 дней и не планируете пользоваться в ближайшие 90, она вам с большой вероятностью не нужна», — заключила профессор.