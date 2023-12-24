Почти два десятка рейсов в аэропорту Сочи задержаны или отменены из-за шторма

Иван Сафронов — журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» — передавал немецкой и чешской разведкам секретные данные. Об этом рассказал в документальном фильме «Дело Сафронова» на телеканале «Россия 24» следователь ФСБ России Александр Чабан, пишет РБК.

«Это были военные спутники, которые выполняли определённые задачи, очень важные, для в первую очередь Главного разведывательного управления Генерального штаба», — сказал Чабан.





Как пояснил журналисту Эдуарду Петрову замначальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России, ещё с 2012 года Сафронов сотрудничал с Мартином Ларышем, которого российские спецслужбы считают сотрудником чешской разведки, и передавал ему данные о спутниках Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ.



