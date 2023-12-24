Почти два десятка рейсов в аэропорту Сочи задержаны или отменены из-за шторма

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Уже 18 рейсов перенесли из-за непогоды в аэропорту Сочи, сообщают «Известия». В частности, четыре самолёта ждут вылета больше 8 часов.
Например, по данным онлайн-табло, борт до Новосибирска должен был вылететь ещё в 11 дня. Выпускать воздушные судна из города начнут не раньше часа ночи. Отменен пока только рейс на Тюмень. Ещё 12 самолётов задерживаются на прилёт.
Ранее на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» из-за мощного шторма, который обрушился на Сочи, закрыли трассы и почти все канатные дороги.
В Сочи действует штормовое предупреждение. До 25 декабря синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, переходящие в мокрый снег. Зимние пляжи закрыли.
В горах очень сильный ветер с порывами до 27 м/с и мощный снегопад. Все службы работают в усиленном режиме, ситуация стоит на контроле городского оперативного штаба.
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«Идёт очень мощный ливень, совсем недавно началась гроза, самолет подъехал к взлетной полосе, постоял там минут десять и вновь вернулся на перрон», — передал с места событий корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.
В Сочи действует штормовое предупреждение. До 25 декабря синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, переходящие в мокрый снег. Зимние пляжи закрыли.
В горах очень сильный ветер с порывами до 27 м/с и мощный снегопад. Все службы работают в усиленном режиме, ситуация стоит на контроле городского оперативного штаба.
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Артем Путинцев