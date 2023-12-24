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Почти два десятка рейсов в аэропорту Сочи задержаны или отменены из-за шторма

24 декабря 2023, 00:18
Фото: iStock/Yelizaveta_Tomashevska

Фото: iStock/Yelizaveta_Tomashevska

Уже 18 рейсов перенесли из-за непогоды в аэропорту Сочи, сообщают «Известия». В частности, четыре самолёта ждут вылета больше 8 часов.
Например, по данным онлайн-табло, борт до Новосибирска должен был вылететь ещё в 11 дня. Выпускать воздушные судна из города начнут не раньше часа ночи. Отменен пока только рейс на Тюмень. Ещё 12 самолётов задерживаются на прилёт.

«Идёт очень мощный ливень, совсем недавно началась гроза, самолет подъехал к взлетной полосе, постоял там минут десять и вновь вернулся на перрон», — передал с места событий корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.


Ранее на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» из-за мощного шторма, который обрушился на Сочи, закрыли трассы и почти все канатные дороги.

В Сочи действует штормовое предупреждение. До 25 декабря синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, переходящие в мокрый снег. Зимние пляжи закрыли.

В горах очень сильный ветер с порывами до 27 м/с и мощный снегопад. Все службы работают в усиленном режиме, ситуация стоит на контроле городского оперативного штаба.

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Следователь ФСБ Чабан раскрыл подробности госизмены журналиста Сафронова
РБК: Следователь Чабан рассказал, что Иван Сафронов работал на Чехию и ФРГ
23 декабря 2023, 23:50

Фото: iStock/irene_rebrova

Иван Сафронов — журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» — передавал немецкой и чешской разведкам секретные данные. Об этом рассказал в документальном фильме «Дело Сафронова» на телеканале «Россия 24» следователь ФСБ России Александр Чабан, пишет РБК.
Как пояснил журналисту Эдуарду Петрову замначальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России, ещё с 2012 года Сафронов сотрудничал с Мартином Ларышем, которого российские спецслужбы считают сотрудником чешской разведки, и передавал ему данные о спутниках Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ.

«Это были военные спутники, которые выполняли определённые задачи, очень важные, для в первую очередь Главного разведывательного управления Генерального штаба», — сказал Чабан.

В конечном итоге, подчеркнул следователь, переданные сотрудникам разведки Чехии данные использовались НАТО.

Кроме того, рассказал Чабан, Сафронов раскрыл «абсолютно секретные» сведения о ходе российской сухопутной операции в Сирии агенту разведки ФРГ, политологу Демури Воронину в конце 2015 года. По данным следствия, за них ему заплатили порядка 200 долларов.

Как утверждает следователь ФСБ, размер вознаграждения высчитывался, исходя из объема текста, написанного Ворониным. Он отметил, что Сафронов выполнил около семи заданий, полученных от Воронина. В частности, ему поручали собрать данные о поставках российских С-300 и «Панцирь-С1» в Сирию, сведения о военных базах в Центральной Азии и о мощностях железнодорожных войск РФ.

Сам Иван Сафронов на все обвинения в том же самом документальном фильме заявил, что «не продавал, не предавал родину и не собирается делать этого в будущем».

Напомним, Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Тогда в ФСБ заявили, что журналист «Коммерсанта» четыре года собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО сведения, составляющие гостайну. В итоге, суд признал его виновным в госизмене и приговорил к 22 годам лишения свободы. По имеющейся информации, Сафронов отбывает наказание в колонии строгого режима №7 в Красноярском крае.

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#журналист
#госизмена
#фсб
#роскосмос
#германия
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В Ярославской области легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие
23 декабря 2023, 23:04

Фото: iStock/studiodr

Автомобиль протаранил автобус в Рыбинске Ярославской области, на полном ходу частично влетев в салон. По предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД.
Видео столкновения приводит Telegram-канал «112»



В настоящий момент все пострадавшие уже доставлены в медицинское учреждение.

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В массовом ДТП на МКАД погибли два человека
При столкновении четырёх машин на МКАД погибли два человека
23 декабря 2023, 21:18

Фото: iStock/Chalabala

В результате аварии на внешней стороне 49-го километра МКАД в Москве, где столкнулись четыре автомобиля, погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее департамент транспорта Москвы сообщал о том, что автомобиль, в который сзади врезалась другая машина, вылетел на встречную полосу, протаранил ещё две машины и загорелся.

По данным столичной прокуратуры, в результате аварии погибли двое человек – водитель и пассажир загоревшегося автомобиля.

Предварительно известно, что в автомобиль сзади на большой скорости влетала Toyota. За рулём был неопытный 20-летний водитель, который не справился с управлением.

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#москва
#авария
#погибшие
#столкновение
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В Екатеринбурге из спецшколы сбежал школьник, обвиняемый в сексуальном насилии
23 декабря 2023, 19:43

Фото: istockphoto/artolympic

В Екатеринбурге из спецшколы №124 сбежал 16-летний парень, обвиняемый в сексуальном насилии над воспитанниками той же школы.
URA.RU пишет, что юноша покинул спецшколу и скрылся. При этом он находится под подпиской о невыезде. Мужчина объявлен в розыск.

Школьник проходит обвиняемым по делу о сексуальном насилии над воспитанниками спецшколы. Весной выяснилось, что подростки проводили товарищеские суды, когда одни подростки совершали насильственные действия в отношении других. Эти случаи происходили с подачи преподавателя.

В учебном заведении воспитываются мальчики, совершившие преступления в возрасте до 14 лет.

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#подростки
#полиция
#происшествие
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На МКАД автомобиль вылетел на встречную полосу и загорелся
23 декабря 2023, 19:38

Фото: iStock/MukundaDe

Автомобиль вылетел на встречную полосу и загорелся после столкновения с другой машиной на МКАД. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своём Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла на внешней стороне 49-го километра МКАД. В ДТП попали несколько автомобилей. Один из них вылетел на встречную полосу и загорелся, после того как машина, следующая сзади, врезалась ему в бок. Также вылетевшая на встречку машина протаранила два следующих ей навстречу авто.

Telegram-канал SHOT сообщает о двух погибших.

Движение на данном участке кольцевой дороги затруднено. В Дептрансе призвали водителей искать пути объезда.

Накануне ДТП произошло в Нижегородской области. Произошло столкновение сразу 25 автомобилей. В результате пострадали пять человек.

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#мкад
#авария
#автомобили
#дтп
#дептранс москвы
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В Видном мужчины устроили перестрелку, один из них погиб
23 декабря 2023, 19:23

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В подмосковном городе Видное конфликт мужчин перешёл в перестрелку, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает СУСК по Московской области в своём Telegram-канале.
Отмечается, что конфликт возник между двумя компаниями мужчин около ресторана ночью 22 декабря. В ходе ссоры началась перестрелка. Трое участников инцидента получили огнестрельные ранения. Они были экстренно госпитализированы. Позднее один из раненных, 39-летний мужчина, скончался.

В управлении Следственного комитета по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.

На месте происшествия работаю сотрудники правоохранительных органов, которые осматривают территорию, выясняют обстоятельства произошедшего, а также пытаются установить роли мужчин в произошедшем конфликте. Также полицейские допрашивают очевидцев происшествия.

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#подмосковье
#видное
#стрельба
#смерть
#происшествия
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Сотрудника Минобороны Украины арестовали за хищение $40 млн
Чиновника МО Украины арестовали за хищение $40 млн при закупке снарядов
23 декабря 2023, 19:03

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Задержанного накануне руководителя одного из главных управлений Минобороны Украины отправили под арест без права внесения залога. Об этом сообщает издание «Общественное».
22 декабря в Киеве задержали руководителя ведомственного управления, попытавшегося похитить порядка 50 миллионов долларов при закупке артиллерийских снарядов.

Отмечается, что в прошлом году он подписал крупный контракт на поставку оптовой партии снарядов. Имелась возможность закупить товары без посредников, а также предоставлялся альтернативный контракт с тем же изготовителем, но на совершение поставок по низкой стоимости и без посредников. Однако чиновник решил выбрать более сложный вариант, в результате которого иностранной компании-посреднице было отправлено 1,5 миллиона гривен. Эта сумма на 30% превышает ту, что предлагалась за контракт без посредников.

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#снаряд
#контракт
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В Таиланде экс-член сборной РФ по борьбе Нуров избил девушку из Казахстана
23 декабря 2023, 18:34

Фото: istockphoto/mandygodbehear

Магомед Нуров был знаменосцем Олимпийских игр в Токио в составе сборной Македонии.
Baza пишет, что экс-член сборной РФ по борьбе избил девушку из Казахстана в Таиланде. По словам пострадавшей, спортсмен домогался её и угрожал «оторвать руки с ногами».

Вечером 15 декабря Регина Крюкова стояла рядом со своим скутером. В этот момент к ней подошёл Магомед Нуров. Со слов девушки, мужчина предложил ей «прокатиться и развлечься», а потом начал поднимать её футболку.

Между ними начался словесный конфликт, переросший в драку. Нуров нанёс несколько ударов по лицу.

Девушка рассказала в сети об инциденте. По её словам, мужчина продолжил угрожать ей. В одном из телефонных разговоров Нуров якобы сказал Крюковой, что «уже попадал в ментуру и не боится последствий».

Девушка обратилась в полицию и посольство. Мужчине выписали штраф в размере 1000 бат (2700 рублей) и запретили связываться с Крюковой. При этом Нуров пытается снова поговорить с женщиной. Крюкова отказывается от встреч с ним, опасаясь за свою безопасность.

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Экс-боец ЧВК «Вагнер» нанял киллера, чтобы убить любовника жены
#таиланд
#происшествие
#драка
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Экс-боец ЧВК «Вагнер» нанял киллера, чтобы убить любовника жены
23 декабря 2023, 18:09

Фото: iStock/Zolnierek

Суд Санкт-Петербурга арестовал экс-бойца ЧВК «Вагнер» Александра Тютина, пытавшегося организовать расправу над человеком по найму.
Об этом сообщает »Лента.ру». Мужчина до поступления в ЧВК был приговорен к 23 годам заключения.

Мужчину задержали 22 декабря после того, как он попытался нанять человека, чтобы «устранить» предполагаемого любовника своей супруги. Встречу с ним он проводил в городской больнице. Мужчина не захотел убивать человека и обратился в полицию. Суд арестовал бывшего бойца ЧВК до 24 февраля следующего года.

ранее сообщалось, что житель Подмосковья убил мать, чтобы она не продала свою долю в их квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В подмосковной Балашихе 31-летний Станислав Волков проживал вместе с 58-летней матерью в трёхкомнатной квартире в 64 квадратных метра, стоимость которой оценивается в 9 миллионов рублей.

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#суд
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