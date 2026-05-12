Москвичам рассказали о погоде в Москве на текущей неделе

12 мая 2026, 13:16

Синоптик Шувалов: На текущей неделе в Москве потеплеет до +23 °C

В столичном регионе на текущей неделе ожидается теплая, но дождливая погода. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





Он уточнил, что со среды установится температура на уровне +20…+23 °C. Такие показатели превышают климатическую норму на 3–5 градусов.





«В пятницу и субботу столицу накроют дожди, местами довольно интенсивные. Во время осадков температура может понижаться до +16…+18 °C, однако в периоды без дождя воздух вновь будет прогреваться до +21…+23 °C», — сообщил Шувалов «Известиям».

«До конца рабочей недели температура воздуха в дневные часы будет составлять порядка +18...+23 °C. В четверг и пятницу местами воздух может прогреваться до +25...+27 °C», — уточнил специалист.