Москвичам рассказали о погоде в Москве на текущей неделе
Синоптик Шувалов: На текущей неделе в Москве потеплеет до +23 °C
В столичном регионе на текущей неделе ожидается теплая, но дождливая погода. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Он уточнил, что со среды установится температура на уровне +20…+23 °C. Такие показатели превышают климатическую норму на 3–5 градусов.
«В пятницу и субботу столицу накроют дожди, местами довольно интенсивные. Во время осадков температура может понижаться до +16…+18 °C, однако в периоды без дождя воздух вновь будет прогреваться до +21…+23 °C», — сообщил Шувалов «Известиям».
Эксперт добавил, что ночные температуры также будут превышать майские значения и составят около +12…+14 °C. Таким образом, среднесуточная температура будет заметно выше нормы и превысит +15 °C.
Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин не исключил в разговоре с RT, что к концу рабочей недели в Москве и Подмосковье может потеплеть до +27 °C.
«До конца рабочей недели температура воздуха в дневные часы будет составлять порядка +18...+23 °C. В четверг и пятницу местами воздух может прогреваться до +25...+27 °C», — уточнил специалист.
Ильин добавил, что в первой половине недели в регионе ожидаются кратковременные ливневые дожди и грозы. Порывы ветра могут увеличиваться до 10—15 м/с.