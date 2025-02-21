«Одаривает теплом»: Синоптик рассказала о погоде на оставшиеся февральские дни

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Погода балует москвичей и жителей области солнечными лучами. Как долго продлится это, и стоит ли уже ждать весну?
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что солнечные лучи прогреют воздух и стены московских зданий.
По ее словам, следующий понедельник будет самым холодным в феврале (до -15 градусов), а далее температура будет комфортнее и приятнее.
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«Природа уже сейчас одаривает теплом — буквально за 2 часа температура повысилась на 6−7 градусов. В ближайшие дни погода в столичном регионе будет определять западный антициклон. Осадков не ожидается, будет небольшая облачность в ночные часы и большой суточный ход температуры. Дневная температура будет напоминать весеннюю», — сказала синоптик.
По ее словам, следующий понедельник будет самым холодным в феврале (до -15 градусов), а далее температура будет комфортнее и приятнее.
«И мы ждем, что в середине недели ночи станут заметно теплее, а температура воздуха приблизится к климатической норме», — заключила Позднякова.
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Анастасия Панченко