Синоптики рассказали о погоде в Москве и области на неделю

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С середины недели в Москве и Московской области ожидается плюсовая температура. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. При этом главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что в выходные в столице пройдет небольшой снег.
«В ближайшую неделю в Москве и Московской области ожидается сухая и солнечная погода. В начале недели в ночные часы температура в регионе будет находиться в пределах -9...-14 °С, в столице — до -10...-12 °С», — рассказал Ильин в беседе с RT.
Он уточнил, что яркое солнце будет прогревать в дневное время воздух до минус 1 — 3 °С. Уже в среду, по словам синоптика, температура в столице станет плюсовой.
Так, Ильин отметил, что в ближайшее время в Москве и области осадков не ожидается. Ветер будет переменным, скорость не превысит семи метров. А атмосферное давление будет потихоньку снижаться: от 760 до 754 мм.
При этом главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что в выходные, 1 и 2 марта, в Москве пройдут смешанные осадки.
«Официального прогноза на выходные еще нет. Но уже видно, что погода более облачная, будут осадки», — пояснила Позднякова.
Она уточнила, что в темное время суток выпадет немного снега, а днем ожидаются смешанные осадки в виде мороси или снежной крупы.
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